TERRES RARES

28 mai 2026

17 matériaux critiques contrôlés à 70% par Pékin : l’Europe tente de riposter face à la forteresse industrielle chinoise

Face à la domination chinoise sur les matériaux critiques indispensables aux industries de défense, de l’énergie ou des semi-conducteurs, l’Europe prend progressivement conscience de sa dépendance stratégique et tente d’organiser sa riposte industrielle.