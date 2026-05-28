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TERRES RARES

28 mai 2026

17 matériaux critiques contrôlés à 70% par Pékin : l’Europe tente de riposter face à la forteresse industrielle chinoise

Face à la domination chinoise sur les matériaux critiques indispensables aux industries de défense, de l’énergie ou des semi-conducteurs, l’Europe prend progressivement conscience de sa dépendance stratégique et tente d’organiser sa riposte industrielle.

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MOTS-CLES

Chine , europe , industrie , armement

THEMATIQUES

Atlantico
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Marie Meunier

Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.