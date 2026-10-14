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14 octobre 2026
1000 numéros plus tard : les quatre secrets de longévité de Spiderman, le super-héros le plus tourmenté de Marvel
Cet automne marque un événement particulier dans l'univers Marvel : Spider-Man, sans doute le super-héros le plus populaire de tous les temps, a atteint le cap du millième numéro de sa série de comics.
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THEMATIQUESCulture
Roman Pavlyuchenko est maître de conférences en marketing à l'École de management de l'Université de Bath. Il a obtenu son doctorat à l'ESSEC Business School en 2024. Spécialisé en culture de consommation, il adore interviewer les consommateurs sur tous les sujets possibles. Ses recherches actuelles portent sur l'intersection entre culture populaire et consommation (par exemple, les franchises médiatiques, les communautés de fans, les influenceurs et les célébrités).
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Roman Pavlyuchenko est maître de conférences en marketing à l'École de management de l'Université de Bath. Il a obtenu son doctorat à l'ESSEC Business School en 2024. Spécialisé en culture de consommation, il adore interviewer les consommateurs sur tous les sujets possibles. Ses recherches actuelles portent sur l'intersection entre culture populaire et consommation (par exemple, les franchises médiatiques, les communautés de fans, les influenceurs et les célébrités).