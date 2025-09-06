Rémunération

1000 milliards de dollars de rémunération pour Elon Musk : mais que voient les actionnaires de Tesla que ne voit plus le reste du monde ?

En offrant à Elon Musk un nouveau plan de rémunération théorique d’un trillion de dollars, Tesla ne cherche pas seulement à récompenser son PDG, mais à s’assurer de sa présence à long terme. Derrière ce chiffre vertigineux, les actionnaires misent sur la capacité unique de Musk à créer de la valeur et à maintenir Tesla parmi les géants mondiaux. Un dispositif qui illustre la montée en puissance d’un capitalisme de visionnaires, loin des logiques salariales traditionnelles et au cœur des tensions sur l’innovation, la gouvernance et les inégalités.