ENTRE AMBITIONS INDUSTRIELLES ET INCERTITUDES BUDGETAIRES
27 mai 2026
Tokens tokens tokens et IA : le grand mirage de la gratuité
Derrière les promesses de révolution de la compétitivité, un choc de coût massif que personne ne sait vraiment chiffrer.
22 min de lecture
MOTS-CLESIA , business , job , entreprises
THEMATIQUESTech & IA
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
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Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.