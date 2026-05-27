POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
IA
See image caption
See copyright

ENTRE AMBITIONS INDUSTRIELLES ET INCERTITUDES BUDGETAIRES

27 mai 2026

Tokens tokens tokens et IA : le grand mirage de la gratuité

Derrière les promesses de révolution de la compétitivité, un choc de coût massif que personne ne sait vraiment chiffrer.

Photo of Pierre Beyssac
Photo of Anthony Poncier
Pierre Beyssac Go to Pierre Beyssac page et Anthony Poncier Go to Anthony Poncier page

22 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

IA , business , job , entreprises

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Beyssac image
Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

Anthony Poncier image
Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Populaires

1Google vient de faire le plus grand changement de son moteur de recherche depuis 25 ans et voilà pourquoi cela signe la fin de l’âge d’or d’internet
2Les dix petits commandements de Gérard Mulliez
3Ces indices qui suggèrent que la Russie se prépare discrètement à la fin de la guerre en Ukraine comme à celle de… Vladimir Poutine
4Les deux Europe : ce graphique qui permet de comprendre en un coup d’oeil qui est en train de gagner la bataille économique du 21e siècle
5Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
6La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?
7Pétition anti-Bolloré : itinéraire d’enfants gâtés en perdition…