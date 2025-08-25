Héros ou escroc

Un lieutenant-colonel russe multi-décoré par le Kremlin pour ses blessures de guerre aurait tout inventé ou presque

Le lieutenant-colonel Konstantin Frolov, figure militaire auréolée de décorations en Russie, est rattrapé par un scandale retentissant. Celui que ses pairs surnommaient « le Bourreau », en raison de sa réputation de tireur d’élite redoutable, est accusé d’avoir mis en place une fraude massive aux primes de guerre, avec la complicité de dizaines de soldats.