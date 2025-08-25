Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 55 minutes
Fédération de Russie.
Fédération de Russie. © Reuters
Héros ou escroc

Un lieutenant-colonel russe multi-décoré par le Kremlin pour ses blessures de guerre aurait tout inventé ou presque

Le lieutenant-colonel Konstantin Frolov, figure militaire auréolée de décorations en Russie, est rattrapé par un scandale retentissant. Celui que ses pairs surnommaient « le Bourreau », en raison de sa réputation de tireur d’élite redoutable, est accusé d’avoir mis en place une fraude massive aux primes de guerre, avec la complicité de dizaines de soldats.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Un lieutenant-colonel russe multi-décoré par le Kremlin pour ses blessures de guerre aurait tout inventé ou presque

Vu sur: La Dépèche

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

People