Best-Of du 4 au 10 octobre

Loisirsil y a 1 heures
L'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle, devant un bureau de vote à Lourdios-Ichères, dans le sud-ouest de la France, le 24 avril 2022.
L'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle, devant un bureau de vote à Lourdios-Ichères, dans le sud-ouest de la France, le 24 avril 2022. © GAIZKA IROZ / AFP
One-man-show

« Jean dans la salle » : Quand l'ex-candidat à la présidentielle Jean Lassalle monte sur les planches pour son premier one-man-show

L'ex-candidat à la présidentielle a fait ses débuts il y a quelques jours au théâtre de la Tour Eiffel, à Paris. Une tournée dans plusieurs villes françaises suivra à partir de janvier 2026.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

