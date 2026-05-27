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AUTOMOBILE DE LUXE ET REVOLUTION ELECTRIQUE

27 mai 2026

Ferrari électrique : le jour où Maranello a rompu avec son propre mythe

En dévoilant sa première Ferrari 100 % électrique, la marque italienne a déclenché une tempête chez les puristes et semé le doute en Bourse. Mais derrière le scandale culturel se cache une stratégie assumée : séduire une nouvelle génération de milliardaires, notamment asiatiques, davantage fascinés par la technologie que par le rugissement d’un V12.

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MOTS-CLES

Ferrari , electriques , voiture , Chine

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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