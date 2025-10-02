Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Société
Elon Musk. (Image d'illustration) © Reuters
Guerre culturelle en ligne

Elon Musk appelle au boycott de la plateforme Netflix pour un dessin animé « inclusif »

Le milliardaire a exhorté ses abonnés à résilier Netflix après la résurgence d’extraits de Dead End: Paranormal Park, une série animée annulée en 2023 et mettant en scène un adolescent transgenre. Alors que des comptes conservateurs ont brandi le programme comme symbole du « wokisme », son créateur Hamish Steele a dénoncé une campagne de désinformation doublée d’une vague de haine homophobe et antisémite. Netflix, sollicité, n’a pas commenté.

avec Kimberley Bort
