Sociétéil y a 3 heures
Guerre culturelle en ligne
Elon Musk appelle au boycott de la plateforme Netflix pour un dessin animé « inclusif »
Le milliardaire a exhorté ses abonnés à résilier Netflix après la résurgence d’extraits de Dead End: Paranormal Park, une série animée annulée en 2023 et mettant en scène un adolescent transgenre. Alors que des comptes conservateurs ont brandi le programme comme symbole du « wokisme », son créateur Hamish Steele a dénoncé une campagne de désinformation doublée d’une vague de haine homophobe et antisémite. Netflix, sollicité, n’a pas commenté.
Vu sur: Huffington Post