Nouveau mondeil y a 2 heures
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration) © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Santé et IA

ChatGPT votre nouveau médecin 2.0 ?

Face à la pénurie de généralistes et aux délais d’attente interminables, ChatGPT devient pour beaucoup un “docteur virtuel”. Les utilisateurs y trouvent des réponses claires, personnalisées et souvent rassurantes. Pourtant, cette illusion d’efficacité cache de sérieux dangers : biais de confirmation, diagnostics approximatifs et risques pour la confidentialité des données. Car même si l’IA semble savoir tout faire, elle n’examine personne et ne remplacera jamais la médecine humaine.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Santé