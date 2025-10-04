Nouveau mondeil y a 2 heures
Santé et IA
ChatGPT votre nouveau médecin 2.0 ?
Face à la pénurie de généralistes et aux délais d’attente interminables, ChatGPT devient pour beaucoup un “docteur virtuel”. Les utilisateurs y trouvent des réponses claires, personnalisées et souvent rassurantes. Pourtant, cette illusion d’efficacité cache de sérieux dangers : biais de confirmation, diagnostics approximatifs et risques pour la confidentialité des données. Car même si l’IA semble savoir tout faire, elle n’examine personne et ne remplacera jamais la médecine humaine.