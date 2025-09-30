Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Scienceil y a 10 minutes
Variabilité de couleur de L. obtusata.
Variabilité de couleur de L. obtusata. © S. Rigaud / CNRS
Mystérieux artisans

Charente-Maritime : Découverte d’un atelier de parures en coquillage vieux de 42.000 ans

C’est le plus ancien atelier de fabrication de parures en coquillage d'Europe de l’Ouest. Occupé il y a 42.000 ans par des artisans dont l'identité reste mystérieuse, il vient d’être mis au jour par des scientifiques.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Charente-Maritime : Découverte d’un atelier de parures en coquillage vieux de 42.000 ans

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés