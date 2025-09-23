Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Sportil y a 5 heures
L'attaquant français du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé réagit après avoir reçu le Ballon d'Or lors de la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or France Football 2025 au Théâtre du Châtelet à Paris le 22 septembre 2025. (Photo de Franck FIFE / AFP) © AFP or licensors
Sacre mérité

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé entre dans la légende du football français

Longtemps considéré comme un talent inabouti, Ousmane Dembélé a transformé son image et son jeu au point d’écrire une page d’histoire du football tricolore. Sacré Ballon d’Or ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris, l’attaquant du PSG devient le sixième Français à soulever le trophée, rejoignant Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Une consécration individuelle qui récompense une saison de haute volée et symbolise l’emprise retrouvée du Paris Saint-Germain sur l’Europe.

avec Emmanuel Cahour
