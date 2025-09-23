Sacre mérité

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé entre dans la légende du football français

Longtemps considéré comme un talent inabouti, Ousmane Dembélé a transformé son image et son jeu au point d’écrire une page d’histoire du football tricolore. Sacré Ballon d’Or ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris, l’attaquant du PSG devient le sixième Français à soulever le trophée, rejoignant Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Une consécration individuelle qui récompense une saison de haute volée et symbolise l’emprise retrouvée du Paris Saint-Germain sur l’Europe.