Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Justiceil y a 4 heures
Des parents emmènent leurs enfants à l'école à Paris.
Des parents emmènent leurs enfants à l'école à Paris. © MARTIN BUREAU / AFP
Angoisses parentales

Avez vous le droit de placer un traceur GPS dans le cartable de votre enfant ? La justice vient de statuer

Le tribunal administratif de Toulon vient de rendre une décision qui pourrait faire jurisprudence : un parent a le droit de glisser un traceur GPS dans le cartable de son enfant pour assurer sa sécurité. L’affaire, survenue à Fayence (Var), relance le débat sur les limites entre protection parentale, vie privée et surveillance à l’école.

avec Emmanuel Cahour
Vu sur: RTL

