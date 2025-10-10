Angoisses parentales

Avez vous le droit de placer un traceur GPS dans le cartable de votre enfant ? La justice vient de statuer

Le tribunal administratif de Toulon vient de rendre une décision qui pourrait faire jurisprudence : un parent a le droit de glisser un traceur GPS dans le cartable de son enfant pour assurer sa sécurité. L’affaire, survenue à Fayence (Var), relance le débat sur les limites entre protection parentale, vie privée et surveillance à l’école.