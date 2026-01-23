Capture d’écran Public Sénat
23 janvier 2026
White Power : au cœur de l’extrême-droite, à retrouver sur Public Sénat
Dans un contexte européen marqué par la montée des partis d’extrême-droite, le documentaire White Power : au cœur de l’extrême-droite diffusé à 21h sur Public Sénat (canal 8 de la TNT) propose une exploration approfondie d’un phénomène inquiétant et internationalisé.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
