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STRATEGIE DU KREMLIN

30 mai 2026

Volodymyr Zelensky alerte sur une potentielle nouvelle attaque « massive » russe

La Russie a déjà utilisé son missile Orechnik, capable de contenir une charge nucléaire, et a utilisé un missile balistique Iskander récemment.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , ukraine , bombardements , missiles , Missile Orechnik , Kiev , Missiles Patriot , frappes , guerre , stratégie , Kremlin , Russie , Moscou

THEMATIQUES

Défense
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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