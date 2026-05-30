STRATEGIE DU KREMLIN
30 mai 2026
Volodymyr Zelensky alerte sur une potentielle nouvelle attaque « massive » russe
La Russie a déjà utilisé son missile Orechnik, capable de contenir une charge nucléaire, et a utilisé un missile balistique Iskander récemment.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.