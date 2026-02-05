GUERRE EN UKRAINE
5 février 2026
Vladimir Poutine se dit prêt à un appel avec Emmanuel Macron pour une discussion « sérieuse »
Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a déclaré ce jeudi 5 février que Vladimir Poutine est prêt à un appel du président français pour évoquer le conflit en Ukraine.
