GUERRE EN UKRAINE

5 février 2026

Vladimir Poutine se dit prêt à un appel avec Emmanuel Macron pour une discussion « sérieuse »

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a déclaré ce jeudi 5 février que Vladimir Poutine est prêt à un appel du président français pour évoquer le conflit en Ukraine.

Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

