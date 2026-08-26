EN TOUTE DISCRETION
26 août 2026
Vidéo : Le directeur de la CIA a eu des contacts avec les services secrets russes à Moscou, annonce le Kremlin
Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu ce 25 août à Moscou, en Russie, pour échanger « entre services secrets », sans rencontrer le président Vladimir Poutine, a affirmé ce mercredi 26 août le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.