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26 août 2026

Vidéo : Le directeur de la CIA a eu des contacts avec les services secrets russes à Moscou, annonce le Kremlin

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu ce 25 août à Moscou, en Russie, pour échanger « entre services secrets », sans rencontrer le président Vladimir Poutine, a affirmé ce mercredi 26 août le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

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MOTS-CLES

CIA , Moscou , Russie , Guerre en Ukraine , John Ratcliffe , Dmitri Peskov

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.