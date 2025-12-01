POLITIQUE
APPELS A LA PAIX

1 décembre 2025

Vidéo : En visite au Liban, le pape Léon XIV multiplie les messages appelant à "la paix" dans le monde

Après sa visite en Turquie, le pape Léon XVI est arrivé au Liban dimanche, où il a multiplié les appels à la paix dans le pays et dans le monde.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

MOTS-CLES

pape , léon XIV , appel à la paix , Liban , Israël , Hezbollah , Hamas , Palestine

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

