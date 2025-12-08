POLITIQUE
VIDEO BFMTV

8 décembre 2025

Vidéo : Comment le Bénin est passé à deux doigts d’un coup d’État

Un groupe de militaires se présentant comme le « Comité militaire pour la refondation » (CMR) a annoncé tôt dimanche matin avoir décidé de destituer le président Patrice Talon de ses fonctions. « Tout est sous contrôle » désormais, annonce une source militaire béninoise.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

MOTS-CLES

Bénin , coup d'Etat , Patrice Talon , Afrique

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

