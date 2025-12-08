VIDEO BFMTV
8 décembre 2025
Vidéo : Comment le Bénin est passé à deux doigts d’un coup d’État
Un groupe de militaires se présentant comme le « Comité militaire pour la refondation » (CMR) a annoncé tôt dimanche matin avoir décidé de destituer le président Patrice Talon de ses fonctions. « Tout est sous contrôle » désormais, annonce une source militaire béninoise.
