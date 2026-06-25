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25 juin 2026

Vidéo : au moins 25 arrêts cardiaques pris en charge dans la nuit en petite couronne parisienne à cause de la canicule

Selon les informations de BFMTV, au moins 25 arrêts cardiaques ont été pris en charge dans la nuit ce mercredi à jeudi en petite couronne parisienne - contre moins de 5 habituellement, avec une dizaine de constats de décès recensés pour ce motif. Un pic d'intervention a été constaté chez les 50-60 ans et les personnes très âgées.