RESTEZ VIGILANTS
25 juin 2026
Vidéo : au moins 25 arrêts cardiaques pris en charge dans la nuit en petite couronne parisienne à cause de la canicule
Selon les informations de BFMTV, au moins 25 arrêts cardiaques ont été pris en charge dans la nuit ce mercredi à jeudi en petite couronne parisienne - contre moins de 5 habituellement, avec une dizaine de constats de décès recensés pour ce motif. Un pic d'intervention a été constaté chez les 50-60 ans et les personnes très âgées.
1 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.