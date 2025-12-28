POLITIQUE
Vaccinée mais sous tension : la filière bovine hésite encore à se rendre au Salon de l’agriculture

Elevage bovin. (Image d'illustration)

CRISE SANITAIRE BOVINE

28 décembre 2025

Vaccin ou pas, la méfiance persiste chez les éleveurs

Malgré l’accélération de la campagne vaccinale contre la dermatose nodulaire contagieuse, de nombreux éleveurs restent réticents à exposer leurs animaux au Salon de l’agriculture.

Kimberley Bort

BFMTV

vaccin , Agriculture , filière agricole , Bovins , salon de l'agriculture , dermatose nodulaire

Société
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

