Vaccinée mais sous tension : la filière bovine hésite encore à se rendre au Salon de l’agriculture
CRISE SANITAIRE BOVINE
28 décembre 2025
Vaccin ou pas, la méfiance persiste chez les éleveurs
Malgré l’accélération de la campagne vaccinale contre la dermatose nodulaire contagieuse, de nombreux éleveurs restent réticents à exposer leurs animaux au Salon de l’agriculture.
