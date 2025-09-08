Contradiction

« Une démarche journalistique légitime » : Patrick Cohen rattrapé par ses propos sur les enregistrements sauvages

En pleine tourmente médiatique après la diffusion d’une conversation privée enregistrée à son insu, Patrick Cohen voit ressurgir ses propres déclarations passées. En 2018, l’éditorialiste justifiait au contraire la légitimité journalistique d’un enregistrement clandestin de Laurent Wauquiez, alors président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sept ans plus tard, la polémique prend un tour embarrassant pour le journaliste.