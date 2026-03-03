POLITIQUE
3 mars 2026

Une base militaire britannique à Chypre visée par un drone sur fond d’escalade au Moyen-Orient

Un drone a frappé dans la nuit de dimanche à lundi la base aérienne britannique de RAF Akrotiri, à Chypre, marquant le premier incident lié au conflit actuel au Moyen-Orient sur le sol européen. L’attaque est survenue quelques heures seulement après que Londres a autorisé Washington à utiliser ses bases pour frapper des missiles iraniens et leurs sites de lancement.

