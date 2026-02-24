EN PLEIN COEUR

24 février 2026

Un policier tué et deux blessés dans une explosion près d’une gare à Moscou

Un policier a été tué et deux autres blessés lundi soir dans l’explosion d’un engin explosif à proximité de la gare de Saviolovski, dans le nord de Moscou. L’attaque s’est produite peu après 21 heures (heure locale), près de l’un des principaux nœuds ferroviaires de la capitale russe, selon les autorités.