FLOTTE FANTOME
22 janvier 2026
Un navire russe intercepté en Méditerranée par la Marine nationale
Ce 22 janvier 2026, la Marine nationale est intervenue en haute mer, en Méditerranée, sur le pétrolier-cargo GRINCH en provenance de Mourmansk en Russie. Cette opération visait « à vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon » annonce la Préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
