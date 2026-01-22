FLOTTE FANTOME

22 janvier 2026

Un navire russe intercepté en Méditerranée par la Marine nationale

Ce 22 janvier 2026, la Marine nationale est intervenue en haute mer, en Méditerranée, sur le pétrolier-cargo GRINCH en provenance de Mourmansk en Russie. Cette opération visait « à vérifier la nationalité d'un navire soupçonné d'arborer un faux pavillon » annonce la Préfecture maritime de la Méditerranée dans un communiqué.