GUERRE EN UKRAINE
19 août 2026
Ukraine : Mykhaïlo Fedorov, l’ex-ministre de la Défense limogé par Volodymyr Zelensky, réclame des élections
L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, souhaite voir l’Ukraine renouer avec un processus électoral, alors que la guerre menée par la Russie se poursuit.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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