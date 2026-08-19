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GUERRE EN UKRAINE

19 août 2026

Ukraine : Mykhaïlo Fedorov, l’ex-ministre de la Défense limogé par Volodymyr Zelensky, réclame des élections

L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, souhaite voir l’Ukraine renouer avec un processus électoral, alors que la guerre menée par la Russie se poursuit.

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MOTS-CLES

Mykhaïlo Fedorov , Volodymyr Zelensky , Guerre en Ukraine , ukraine , élections , démocratie , Vote , Opposition , ministre de la défense , Russie , organisation des élections , campagne électorale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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