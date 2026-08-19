GUERRE EN UKRAINE

Ukraine : Mykhaïlo Fedorov, l’ex-ministre de la Défense limogé par Volodymyr Zelensky, réclame des élections

L’ancien ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, souhaite voir l’Ukraine renouer avec un processus électoral, alors que la guerre menée par la Russie se poursuit.