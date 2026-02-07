POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

DIPLOMATIE TAXEE

7 février 2026

Trump entre dialogue avec l’Iran et menace de sanctions

Entre ouverture diplomatique et bras de fer économique, Donald Trump poursuit une stratégie à double visage face à l’Iran, mêlant discours apaisant et menaces de sanctions.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Iran , Donald Trump , États-Unis , sanctions , taxes

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
2La France a besoin de 10 ans d’austérité dit le patron de la BPI… vraiment ?
3World Impact Summit : et si les mesures ayant eu le plus d’impact sur les émissions carbone dans le monde n’avaient quasi rien à voir avec les politiques publiques de transition écologique ?
4Violence contre les femmes : l’Allemagne s’enferme dans un débat intellectuellement malhonnête
5Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
6La Russie au bord de la faillite
7Kim Kardashian & Lewis Hamilton roucoulent à Paris, Justin & Hailey Bieber refricotent à L.A; Tom Cruise & Laetitia Casta s’enfuient; Madonna est complètement cintrée, Bianca Censori confie que Kanye West aussi; Brooklyn Beckham efface son père