DIPLOMATIE TAXEE
7 février 2026
Trump entre dialogue avec l’Iran et menace de sanctions
Entre ouverture diplomatique et bras de fer économique, Donald Trump poursuit une stratégie à double visage face à l’Iran, mêlant discours apaisant et menaces de sanctions.
1 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESIran , Donald Trump , États-Unis , sanctions , taxes
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
