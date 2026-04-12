TENSIONS
12 avril 2026
Trump brandit le blocus d’Ormuz
Annonce choc : Donald Trump évoque un blocus naval du détroit d’Ormuz, point clé du commerce mondial, faisant craindre une escalade majeure des tensions.
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.