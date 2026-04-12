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TENSIONS

12 avril 2026

Trump brandit le blocus d’Ormuz

Annonce choc : Donald Trump évoque un blocus naval du détroit d’Ormuz, point clé du commerce mondial, faisant craindre une escalade majeure des tensions.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Détroit d'Ormuz , blocus , conflits armés

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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