Troisième dose, port du masque, pass sanitaire : retrouvez la conférence de presse d'Olivier Véran et les nouvelles mesures dévoilées pour lutter contre la pandémie de Covid-19

Crédits Photo: Capture d'écran / DR

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé de nouvelles mesures pour freiner les contaminations liées à la Covid-19

Olivier Véran a présenté de nouvelles mesures, ce jeudi 25 novembre, qui seront déployées prochainement afin de freiner les contaminations liées à la pandémie de Covid-19. Parmi les principales mesures dévoilées lors de cette conférence de presse, l’accès à la troisième dose du vaccin est désormais étendu à l’ensemble de la population adulte.



Lors de cette conférence de presse, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a fait le point sur l’épidémie, avec un taux incidence de 193 pour 100.000, s’approchant du seuil d’alerte de 200. Les prévisions indiquent que le pic épidémique de cette cinquième vague pourrait être atteint dès début décembre, soit la semaine prochaine.



Selon les précisions d'Olivier Véran, le délai entre la deuxième et la troisième injection est réduit à cinq mois, contre six jusque-là. 25 millions de Français sont concernés, dont 6 millions ont déjà été vaccinés. Ils ont deux mois pour le faire, selon les indications du ministre de la Santé.



Ce rappel vaccinal sera d'ailleurs intégré au pass sanitaire, à compter du 15 janvier pour les 18-64 ans (il le sera à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans). Le document ne sera donc plus valide en l’absence de troisième dose, à partir de cette date.



Parmi les autres annonces, la durée des tests PCR, disponibles dans les 72h, sera dorénavant réduite à 24h, à partir de lundi prochain, le 29 novembre. Les non-vaccinés devront donc se faire tester tous les jours à leurs frais pour posséder un pass sanitaire valide.



Le port du masque sera aussi obligatoire partout en intérieur, à compter de vendredi 26 novembre, même lorsque le pass sanitaire est demandé à l’entrée d’un établissement (bar, restaurant…). Il le sera également lors de rassemblements à l’extérieur pouvant accueillir beaucoup de personnes, notamment les marchés de Noël.



Le ministre de la Santé a indiqué qu’à partir du début du mois de décembre, un médicament antiviral, le Molnupiravir, sera disponible comme traitement contre la Covid-19.