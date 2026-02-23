POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

PHENOMENE EXTREME

23 février 2026

Tempête historique sur la côte Est : Les images de New York, paralysé sous 60 cm de neige

Une puissante tempête hivernale frappe depuis dimanche la côte Est des États-Unis. À New York, déplacements interdits, écoles fermées et milliers de vols annulés : la mégalopole tourne au ralenti face à un épisode qualifié d’exceptionnel.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

new-york , tempête de neige , phénomène climatique extrême , Zohran Mamdani , déplacements interdits

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
2Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
3Alerte travail au noir : mais où sont passés les milliards de la TVA disparue ?
4Les robots humanoïdes arrivent et les politiques ne sont pas prêts du tout à la révolution qui se prépare
5Des scientifiques allemands viennent de découvrir le coût neuronal de l’addiction au smartphone et voilà leurs conclusions
6LFI, pas d’extrême gauche ? Voilà ce que ne comprennent pas les Villepin et autres idiots utiles, niais ou alliés non avoués de Jean-Luc Mélenchon
7Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec