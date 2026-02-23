PHENOMENE EXTREME

23 février 2026

Tempête historique sur la côte Est : Les images de New York, paralysé sous 60 cm de neige

Une puissante tempête hivernale frappe depuis dimanche la côte Est des États-Unis. À New York, déplacements interdits, écoles fermées et milliers de vols annulés : la mégalopole tourne au ralenti face à un épisode qualifié d’exceptionnel.