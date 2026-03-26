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26 mars 2026

Sébastien Lecornu annonce 8,5 milliards d'euros supplémentaires investis dans des commandes de munitions d'ici 2030

Le Premier ministre a annoncé mercredi des commandes supplémentaires de munitions à hauteur de 8,5 milliards d'euros d'ici 2030, dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM).

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MOTS-CLES

Loi de programmation militaire , LPM , munitions , Sébastien Lecornu , armées françaises , sécurité nationale , économie de guerre

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.