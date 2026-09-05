MOBILISATION ANTIFASCISTE
5 septembre 2026
Saxe-Anhalt : 6 000 manifestants contre l’AfD, donnée favorite du scrutin
À la veille du vote, quelque 6 000 personnes ont manifesté à Magdebourg « pour la démocratie », selon la police, alors que l’AfD domine les intentions de vote.
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MOTS-CLESAllemagne , AfD , manifestations , extrême-droite
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.