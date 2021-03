Rixes entre bandes : Bruno Retailleau estime que "la réponse pénale doit être la solution"

Crédits Photo: Capture d'écran France 2 / DR

Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, était invité sur France 2 ce jeudi 11 mars. Il a évoqué le sujet de la violence et de la délinquance des mineurs.

Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, était l'invité des "4 Vérités" de France 2 ce jeudi 11 mars. Il a notamment été interrogé sur l'actualité concernant les récents affrontements entre mineurs qui se multiplient en France. Plusieurs rixes entre bandes rivales ces dernières semaines ont fait de nombreux blessés et des morts, notamment en Ile-de-France.

Bruno Retailleau a évoqué la nécessité d'une "révolution pénale". Selon lui, il faut "des courtes peines de prison comme on fait aux Pays-Bas", mais "immédiatement parce que ces jeunes-là, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus conscience de la gravité de leurs faits". Pour cela, il faut "construire des prisons appropriées" car "on ne mélange pas ces jeunes mineurs avec des droits communs qui ont des longues peines".