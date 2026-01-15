IRAN

15 janvier 2026

Répression et coupure des communications : l’angoisse de la diaspora iranienne face au silence imposé par le régime

Téléphones muets, messages bloqués, appels qui n’aboutissent pas. En coupant les communications, le régime iranien ne fait pas que censurer : il installe l’angoisse au cœur même de la diaspora, privée de nouvelles de ses proches alors que la répression s’intensifie.