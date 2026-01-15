POLITIQUE
© ATTA KENARE / AFP

Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)

IRAN

15 janvier 2026

Répression et coupure des communications : l’angoisse de la diaspora iranienne face au silence imposé par le régime

Téléphones muets, messages bloqués, appels qui n’aboutissent pas. En coupant les communications, le régime iranien ne fait pas que censurer : il installe l’angoisse au cœur même de la diaspora, privée de nouvelles de ses proches alors que la répression s’intensifie.

Kimberley Bort

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.