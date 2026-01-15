© ATTA KENARE / AFP
Un homme et une femme passent devant une fresque représentant des drapeaux nationaux iraniens dans une rue de Téhéran, le 20 août 2024. (Image d'illustration)
IRAN
15 janvier 2026
Répression et coupure des communications : l’angoisse de la diaspora iranienne face au silence imposé par le régime
Téléphones muets, messages bloqués, appels qui n’aboutissent pas. En coupant les communications, le régime iranien ne fait pas que censurer : il installe l’angoisse au cœur même de la diaspora, privée de nouvelles de ses proches alors que la répression s’intensifie.
MOTS-CLESIran , diaspora , société , répression , isolement , angoisse , liberté d'expression , régime répressif
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
