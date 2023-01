Réforme des retraites : "Nous n’avons pas peur" des blocages, confie Sacha Houlié (Renaissance)

Crédits Photo: Capture d'écran Dailymotion Sud Radio

Sacha Houlié, le député Renaissance de la Vienne, a évoqué la question de la réforme des retraites sur l’antenne de Sud Radio.

Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne et président de la Commission des lois, a répondu aux questions de Patrick Roger sur l’antenne de Sud Radio ce jeudi 12 janvier.

Elisabeth Borne a présenté le projet de loi sur la réforme des retraites ce mardi. Les syndicats ont annoncé faire front uni contre le texte. Ils prévoient une mobilisation massive dans les semaines à venir. Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne, était invité de Sud Radio ce jeudi. Il estime que malgré les oppositions, "on peut s’entendre sur le constat d’un déficit des caisses de retraite. Un déficit qui est structurel, donc qui est amené à durer. (...) Ce problème de financement, il ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Il faut bien agir, il faut bien faire quelque chose".

Il a notamment précisé que la réforme présentée en ce mois de janvier 2023 est nécessaire "car nous n’avons pas pu faire la réforme du système par points".

Un front uni, inédit depuis plus de dix ans, s’est créé contre la réforme des retraites. Et à la SNCF et à la CGT Pétrole, l’appel à bloquer le pays se confirme.

"On ne découvre pas que les syndicats des salariés sont opposés aux efforts", affirme le président de la Commission des lois. Mais, selon Sacha Houlié, "nous faisons tout pour que ces efforts soient justes, et également répartis". De fait, "je ne pense pas que cette mobilisation annoncée, prévue, puisse revenir sur le principe" de la nécessité de nouveaux financements.

Face au risque de paralysie du pays, le gouvernement maintient le cap de la réforme :

"Nous n’avons pas peur", assure Sacha Houlié. "Nous condamnerons, comme nous l’avons fait par ailleurs à Noël", lors de la grève des contrôleurs SNCF.

"Bloquer tout le pays, alors qu’on sait qu’il faut trouver de nouvelles ressources, très sincèrement, ça n’a pas de sens", selon Sacha Houlié.