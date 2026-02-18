PRISE DE CONSCIENCE

18 février 2026

Réarmement européen : 74 milliards d’euros validés pour huit États, l’UE accélère sa montée en puissance

Les ministres des Finances de l’Union européenne ont approuvé une nouvelle vague d’investissements militaires dans le cadre du programme SAFE. Avec 74 milliards d’euros engagés par huit pays, Bruxelles confirme son ambition de transformer durablement l’architecture de défense du continent.