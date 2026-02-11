POLITIQUE
AFFAIRE EPSTEIN

11 février 2026

Qui est Fabrice Aidan, le diplomate français dont le nom apparaît près de 200 fois dans les dossiers Epstein ?

Fabrice Aidan est cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein pour avoir transmis au criminel sexuel américain des informations diplomatiques ou pour lui avoir rendu service alors qu'il était détaché par la France aux Nations Unies. Il aurait également été visé par une enquête américaine en 2013 pour consultation d'images pédopornographiques, écrit BFMTV.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Fabrice Aidan , Jeffrey Epstein , Etats-Unis , France , ONU , Jean-Noël Barrot , diplomate

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

