AFFAIRE EPSTEIN

11 février 2026

Qui est Fabrice Aidan, le diplomate français dont le nom apparaît près de 200 fois dans les dossiers Epstein ?

Fabrice Aidan est cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein pour avoir transmis au criminel sexuel américain des informations diplomatiques ou pour lui avoir rendu service alors qu'il était détaché par la France aux Nations Unies. Il aurait également été visé par une enquête américaine en 2013 pour consultation d'images pédopornographiques, écrit BFMTV.