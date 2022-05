Qantas promet des vols directs de Sydney vers Londres et New York d'ici fin 2025

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Euronews / DR

Qantas a annoncé qu'elle lancerait les premiers vols commerciaux sans escale au monde reliant Sydney à Londres et New York d'ici la fin 2025.

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé ce lundi 2 mai qu'elle lancerait les premiers vols commerciaux sans escale au monde reliant Sydney à Londres et New York d'ici la fin de l'année 2025, en attribuant à Airbus une commande de plusieurs milliards de dollars, selon des informations d’Euronews.

Qantas va acheter 12 Airbus A350-1000 pour assurer les vols du « Project Sunrise » vers des villes telles que Londres et New York, au départ de Sydney, d'ici la fin 2025, a précisé Qantas dans un communiqué.

Qantas a effectué des vols tests pour les vols long-courriers en 2019, y compris un vol d'essai Londres-Sydney de 17.750 kilomètres, qui a duré 19 heures et 19 minutes. La même année, un vol test New York-Sydney long de 16.200 km a duré un peu plus de 19 heures.

Singapore Airlines exploite actuellement le plus long vol commercial sans escale au monde entre Singapour et New York, qui dure environ 19 heures.

Qantas opère déjà un trajet Perth-Londres de 14.498 kilomètres, qui dure 17 heures.

Ces vols et ces projets vont donc permettre de relancer l’industrie du tourisme et du transport aérien.