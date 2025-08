Addictions

Toxicomanies : une bonne et une mauvaise nouvelle

Les Français ont-ils changé de regard sur les drogues en un quart de siècle ? C’est ce que révèle la dernière enquête de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). La perception des risques liés à l’alcool et au tabac progresse. Mais le cannabis et la cocaïne apparaissent de moins en moins inquiétants aux yeux du public.