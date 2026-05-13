FINANCEMENT LIBYEN
13 mai 2026
Procès libyen en appel: sept ans de prison et 300.000 euros d'amende requis contre Nicolas Sarkozy
Ce mercredi 13 mai, le parquet général requiert sept ans de prison contre l'ancien chef de l'Etat, ainsi que 300 000 euros d'amende et cinq ans d’inéligibilité. La décision du tribunal correctionnel sera connue au mois de novembre prochain.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESNicolas Sarkozy , procès , financement lybien , Mouammar Kadhafi , Claude Guéant , Brice Hortefeux
THEMATIQUESJustice
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.