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FINANCEMENT LIBYEN

13 mai 2026

Procès libyen en appel: sept ans de prison et 300.000 euros d'amende requis contre Nicolas Sarkozy

Ce mercredi 13 mai, le parquet général requiert sept ans de prison contre l'ancien chef de l'Etat, ainsi que 300 000 euros d'amende et cinq ans d’inéligibilité. La décision du tribunal correctionnel sera connue au mois de novembre prochain.

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MOTS-CLES

Nicolas Sarkozy , procès , financement lybien , Mouammar Kadhafi , Claude Guéant , Brice Hortefeux

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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