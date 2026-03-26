MESURES CIBLEES
26 mars 2026
Prix des carburants : le gouvernement a annoncé des mesures de soutien sectorielles et envisage de soutenir « les gros rouleurs »
Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, a souligné ce matin sur RTL qu'il allait « annoncer des mesures concrètes » dans les prochains jours afin de soutenir « les gros rouleurs ».
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESCarburants , hausse des prix , prix à la pompe , Roland Lescure , TVA , Essence , gasoil , automobilistes
THEMATIQUESEconomie
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.