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MESURES CIBLEES

26 mars 2026

Prix des carburants : le gouvernement a annoncé des mesures de soutien sectorielles et envisage de soutenir « les gros rouleurs »

Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, a souligné ce matin sur RTL qu'il allait « annoncer des mesures concrètes » dans les prochains jours afin de soutenir « les gros rouleurs ».

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MOTS-CLES

Carburants , hausse des prix , prix à la pompe , Roland Lescure , TVA , Essence , gasoil , automobilistes

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.