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11 septembre 2026
Prix des carburants : « La crise est loin d'être terminée », prévient le ministre de l’Économie Roland Lescure
« Les incertitudes économiques n'ont jamais été aussi fortes » a affirmé Roland Lescure ce vendredi 11 septembre lors d'une conférence de presse.
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.