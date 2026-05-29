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GUERRE DE L'IA

29 mai 2026

Poutine - Xi : les deux Big brothers partis à l’assaut de l’information mondiale

L’intelligence artificielle est devenue un nouveau champ de bataille géopolitique. Derrière les chatbots utilisés chaque jour par des millions d’utilisateurs, la propagande chinoise et russe cherche à contaminer les flux mondiaux d’information. Sur Public Sénat, Jean-Sébastien Ferjou a analysé la stratégie de Xi Jinping et Vladimir Poutine consistant à verrouiller leur opinion publique tout en influençant silencieusement celle du reste du monde.

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MOTS-CLES

Xi Jinping , Vladimir Poutine , Russie , Chine , Public Sénat , Sens public , Intelligence Artificielle , big brother , surveillance , médias , opposants , Jean-Sébastien Ferjou , pékin , Moscou

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.