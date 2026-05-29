GUERRE DE L'IA
29 mai 2026
Poutine - Xi : les deux Big brothers partis à l’assaut de l’information mondiale
L’intelligence artificielle est devenue un nouveau champ de bataille géopolitique. Derrière les chatbots utilisés chaque jour par des millions d’utilisateurs, la propagande chinoise et russe cherche à contaminer les flux mondiaux d’information. Sur Public Sénat, Jean-Sébastien Ferjou a analysé la stratégie de Xi Jinping et Vladimir Poutine consistant à verrouiller leur opinion publique tout en influençant silencieusement celle du reste du monde.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.