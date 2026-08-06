DEMOCRATIE
6 août 2026
Pour Gabriel Attal, les ingérences politiques menacent les institutions
Gabriel Attal alerte sur des ingérences politiques qu'il juge préoccupantes et appelle à préserver l'indépendance des institutions face aux tentatives d'influence.
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MOTS-CLESGabriel Attal , Politique , la France , ingérence
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.