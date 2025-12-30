Capture d’écran CNEWS
HAUSSE DE 45%
30 décembre 2025
Philippe Meyer : « Les chiffres de l'Alyah ne sont pas un indicateur, c'est un symptôme »
Dans l'Heure des Pros, sur CNEWS, Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF, est revenu sur la hausse des retours de juifs français en Israël. « Les chiffres de l'Alyah ne sont pas un indicateur, c'est un symptôme », a-t-il déploré.
