Capture d’écran CNEWS

HAUSSE DE 45%

30 décembre 2025

Philippe Meyer : « Les chiffres de l'Alyah ne sont pas un indicateur, c'est un symptôme »

Dans l'Heure des Pros, sur CNEWS, Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF, est revenu sur la hausse des retours de juifs français en Israël. « Les chiffres de l'Alyah ne sont pas un indicateur, c'est un symptôme », a-t-il déploré.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Israël , Alyah , France , Juifs de France , immigrants , Antisémitisme

France
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.