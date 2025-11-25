POLITIQUE
Australie: les images d'une sénatrice d'extrême-droite portant une burqa au Parlement

Le Figaro

AGIT PROP

25 novembre 2025

Pauline Hanson, sénatrice d'extrême droite, relance la polémique en arrivant au Sénat australien vêtue d’une burqa

La sénatrice d’extrême droite Pauline Hanson a provoqué un tollé lundi en entrant au Parlement vêtue d’une burqa, répétant une mise en scène déjà utilisée en 2017 pour défendre l’interdiction du voile intégral en Australie.

Vu sur:

Le Figaro

MOTS-CLES

Australie , Pauline Hanson , sénatrice , extrême-droite , projet de loi , burqa , Polémique

THEMATIQUES

International
