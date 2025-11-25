AGIT PROP

25 novembre 2025

Pauline Hanson, sénatrice d'extrême droite, relance la polémique en arrivant au Sénat australien vêtue d’une burqa

La sénatrice d’extrême droite Pauline Hanson a provoqué un tollé lundi en entrant au Parlement vêtue d’une burqa, répétant une mise en scène déjà utilisée en 2017 pour défendre l’interdiction du voile intégral en Australie.