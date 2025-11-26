Le patron du BHV défend Shein à l'Assemblée nationale
SHEIN CONTRE TOUS
26 novembre 2025
Partenariat BHV–Shein : Frédéric Merlin assume et revendique une démarche « éthique » malgré la tempête
Auditionné à l’Assemblée nationale, le propriétaire du BHV Marais, Frédéric Merlin, a défendu avec vigueur son alliance controversée avec Shein.
