Best-Of du 4 au 10 octobre

Internationalil y a 3 heures
Crédits Photo: Euronews
Première visite d'État à Rome pour le Pape Léon XIV
Visite de voisinage

Le Pape Léon XIV a effectué sa première visite d'Etat à Rome, auprès du président italien Sergio Mattarella

Six mois après son élection, le pape Léon XIV a effectué ce mardi sa première visite d’État en Italie. Reçu au Quirinal par le président Sergio Mattarella, le souverain pontife a évoqué la paix au Moyen-Orient et en Ukraine, les relations entre Rome et le Vatican, ainsi que les grands défis sociaux du pays. Une rencontre solennelle, empreinte de gravité et d’espérance, dans un contexte international tendu.

Vu sur: Euronews

