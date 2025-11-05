VIDEO BFMTV
5 novembre 2025
Oléron: « Il y a eu beaucoup de panique. Beaucoup de gens sont venus se réfugier », témoigne Florian Horru, directeur de l’Intermarché de Dolus d’Oléron
Un homme a volontairement percuté des piétons avec son véhicule ce mercredi 5 novembre sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime). Le bilan fait état de dix personnes blessés, dont plusieurs en urgence absolue.
1 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.