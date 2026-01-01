POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

© AFP

Brigitte Bardot en peine répétition pour une émission de télévision pour Noël à l'ORTF, le 3 décembre 1967 à Paris.

B.B.

1 janvier 2026

Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront le mercredi 7 janvier à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez

Brigitte Bardot sera inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez, mercredi 7 janvier 2026 mais les hommages continuent.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous
22025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
3Algérie : les racines de la haine de la France
4Et voilà à quoi pourrait ressembler la décennie à venir selon les visionnaires (auto proclamés…) de la Silicon Valley
5En 2026, si l’intelligence artificielle finissait par donner raison à Schumpeter contre Keynes ?
6Voilà les secrets d’une répartie réussie (petits conseils si vous voulez vous entraînez pour faire face aux fâcheux du réveillon)
7Iran : le régime des mollahs face à un mouvement de contestation populaire qui pourrait bien lui être fatal