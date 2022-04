Israël

Nouvel attentat : au moins deux morts et plusieurs blessés à Tel-Aviv

Un homme armé a ouvert le feu à la terrasse d'un bar de Tel-Aviv en Israël et a provoqué le chaos dans la ville dans la soirée de jeudi. L'attaque a fait deux morts - deux hommes âgés de 27 et 28 ans - et au moins 16 blessés.